Primera Division Real Madrid: Antonio Blanco kurz vor dem Absprung

Antonio Blanco wird Real Madrid wohl in Kürze verlassen. Der Kapitän der zweiten Mannschaft ist auf der Suche nach Spielpraxis fündig geworden.

Seinen Vertrag müsste Blanco dafür nicht anpassen, die Zusammenarbeit mit dem spanischen Rekordmeister ist noch langfristig bis 2025 ausgelegt. Eine reelle Perspektive bei den Profis besitzt der 22-Jährige, der seine gesamte Ausbildung an der Concha Espina absolvierte, aber nicht.

Real Madrid gibt wohl eines seiner größten Talente aus dem eigenen Stall ab. Gemäß Relevo lässt sich Antonio Blanco bis zum Ende der vergangenen Woche angelaufenen Saison an den Ligakonkurrenten FC Cadiz verleihen – wohl ohne Kaufoption.

In der letzten Saison kam Blanco lediglich zu zwei Kurzeinsätzen, einen in der Meisterschaft und einen in der Champions League. Das Castilla-Team führt der zentrale Mittelfeldspieler dagegen als Kapitän aufs Feld.