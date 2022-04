Real Madrid auf Scouting-Tour: Reece James geht Beobachtern ins Netz

Reece James hat während der beiden Viertelfinalspiele in der Champions League offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nach einem Bericht der britischen Boulevardzeitung Mirror ist James von der Beobachtungsabteilung von Real Madrid in den Partien gegen den FC Chelsea ganz genau inspiziert worden.

Das waren angeblich aber nicht die einzigen Begutachtungen, die beim 22-Jährigen vorgenommen worden sind. Der Meldung zufolge hat Real James in dieser Saison bereits mindestens neunmal beobachten lassen. An der Concha Espina herrscht durchaus Bedarf an den Profil, das James vorweist.