Champions League : Real bangt um Benzema-Einsatz gegen PSG – Ancelotti zuversichtlich

Nach Informationen der L'Equipe läuft die Genesung von Benzema nicht wie geplant. Eigentlich war der Toptorjäger für das Gastspiel fest eingeplant, nun besteht allerdings der französischen Sporttageszeitung zufolge die Möglichkeit, dass Benzema die Partie im Prinzenpark verpasst.

Vor dem Kracher gegen den französischen Tabellenführer steht für Real am Samstag um 16:15 Uhr das Topspiel der Primera Division beim Tabellensechsten Villarreal an. Ohne Benzema. Carlo Ancelotti (62) kündigte am Freitag an, dass der Franzose nicht im Kader stehen wird.