Real Madrid : Real Madrid, Bayern und Co. locken – so reagiert Eduardo Camavinga

Im Sommer hofft er auf einen Anruf von Nationaltrainer Didier Deschamps. "Ich würde gerne mit der französischen A-Nationalmannschaft spielen, aber wenn zur U21 einberufen werde, wäre das eine Freude und ein großer Stolz für mich", so Camavinga. "Für mich geht alles sehr schnell, alles, was mir passiert, ist ein wahr gewordener Traum."

Camavinga steht mit Rennes zwei Spieltage vor dem Saisonende auf dem 6. Tabellenplatz der Ligue 1. Der fünfte Rang (Marseille) ist in Reichweite. Beide sind punktgleich. Das Eigengewächs will die Spielzeit bestmöglich abschließen und dann seinen Heimatverein verlassen.

Die U21 trifft am 31. Mai 2021 in Budapest auf die Niederlande (18 Uhr). Das Halbfinale würde am 3. Juni gegen Deutschland oder Dänemark steigen. Das Finale der U21-EM wird am 6. Juni angepfiffen.

Die A-Nationalmannschaft der Equipe Tricolore steigt am 15.6 mit dem Duell gegen Deutschland in die EM-Gruppenphase ein. Außerdem warten Partien gegen Ungarn und Portugal.