Real Madrid bedroht erhofften Königstransfer von Eintracht Frankfurt

Die Eintracht trennte sich im vergangenen Sommer von Topscorer Randal Kolo Muani (24). Der Franzose wechselte für 95 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain und hinterließ eine Qualitätslücke im Angriff seines früheren Teams.

Insbesondere in der Bundesliga fehlt den Frankfurtern seitdem die nötige Durchschlagskraft in der Offensive, wie die 15 Tore in den bisherigen zehn Ligaspielen belegen. Sportdirektor Timmo Hardung (34) kündigte für den Winter deshalb eine Stürmer-Verpflichtung an. "Man darf davon ausgehen, dass einer kommt", berichtete er diesbezüglich bei RTL+.

Laut Bild soll Marcos Leonardo ganz oben auf der Liste der Eintracht stehen. Der Profi des FC Santos hat es aber offenbar nicht nur der SGE angetan. Wie das Portal globo.com vermeldete, beschäftigt sich auch Real Madrid mit einem Transfer des Brasilianers. Newcastle United wird überdies ebenfalls ein Interesse nachgesagt.