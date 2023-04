Real Madrid begeistert von LaLiga-Dribbler, der die Blancos am Wochenende zerlegte

Samuel Chukwueze avancierte beim sensationellen 3:2-Sieg des FC Villarreal bei Real Madrid am vergangenen Wochenende mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Patriarch Florentino Perez sinniert schon über eine Flügelzange mit Vinicius Junior.

Real Madrid ist beeindruckt von Samuel Chukwueze. "Florentino mochte ihn und in der Loge sprachen sie über die Möglichkeit, Vinicius auf der einen und Chukwueze auf der anderen Seite zu haben, zwei Dolche", erklärt der Journalist Pedro Pablo Parrado bei Radio Marca.

Chukwuezes Vertrag beim FC Villarreal sei zwar noch bis 2024 datiert und verfüge über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro. In diesem Sommer soll aber die Möglichkeit bestehen, Chukwueze gegen eine Zahlung von 50 Millionen zu transferieren.

Real-Präsident Florentino Perez dürfte nicht allein wegen Chukwuezes astreiner Vorstellung am vergangenen Wochenende Feuer und Flamme sein. Der 23-Jährige präsentiert sich seit Wochen in überragender Form und kommt in den letzten sieben Meisterschaftsspielen auf fünf Tore und drei Vorlagen.