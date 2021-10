Juventus Turin : Real Madrid hat Federico Chiesa im Visier – Spielertausch ein Thema?

Seine überzeugenden Vorstellungen hat Federico Chiesa noch nicht mit in die neue Saison nehmen können. Bei Real Madrid soll er in Carlo Ancelotti einen großen Bewunderer haben.

Der FC Bayern, Borussia Dortmund und der FC Chelsea – alles, was Rang und Namen im europäischen Fußball hat, wurde schon Interesse an Federico Chiesa nachgesagt. Offenbar gehört auch Real Madrid dazu.

Einfach ließe sich ein Transfer an die Concha Espina allerdings nicht gestalten. Chiesa gehört noch dem AC Florenz, von dem er inklusive Kaufpflicht bis Saisonende nach Turin ausgeliehen ist. Im Piemont hat der Europameister einen langfristigen Vertrag unterschreiben, was die Ablöse für Real in der aktuellen Situation nicht stemmbar macht.