Primera Division Real Madrid bekommt seinen Mega-Deal! Aurelien Tchouameni sagt zu

Real Madrid behält im Poker um Aurelien Tchouameni (22) gegenüber dem FC Liverpool offenbar die Oberhand. Nach einem Bericht des monegassischen Radiosenders RMC hat sich der hochtalentierte Mittelfeldspieler für einen Wechsel zum amtierenden Spanischen Meister entschieden.

Demnach unterschreibt Tchouameni in Kürze einen Vertrag über fünf Jahre. Im Gegenzug soll eine Grundablöse von stolzen 80 Millionen Euro an die AS Monaco fällig werden. Das Management im Fürstentum macht damit seine Ankündigungen wahr.

"Die Angebote müssen sehr aggressiv sein, wenn sie wollen, dass wir einen Spitzenspieler wie Tchouameni verkaufen", sagte Monacos Sportchef Paul Mitchell über einen möglichen Verkauf des Shootingstars der Ligue 1.