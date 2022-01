Endrick Felipe (15, Palmeiras) : Real Madrid beobachtet brasilianisches Wunderkind

Vinicius Junior, Rodrygo, Reinier – Real Madrid hat in den letzten Jahren vielversprechende Talente aus Brasilien an die Concha Espina gelotst. Ein weiterer junger Dribbelkünstler weckt nun das Interesse.

Endrick Felipe ist momentan der große Hit bei Palmeiras. Mit vier Toren in zwei Spielen in der Copa Sao Paulo de Futebol Junior zieht der erst 15 Jahre alte Fußballer alle Blicke auf sich. Und das nicht nur in seiner Heimat Brasilien.

ESPN.com.br zufolge beobachtet Real Madrid Endrick schon seit geraumer Zeit. Außerdem haben zwei namentlich nicht genannte englische Klubs zuletzt Scouts losgeschickt, um Endrick vor Ort einschätzen zu können.