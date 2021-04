Real Madrid : Real Madrid beobachtet ManCity-Nachwuchsstürmer

In der Premier League 2 gehört Delap zu den überragenden Offensivspielern. In der laufenden Saison kommt er in 15 Spielen auf bärenstarke 20 Tore. Aufgrund der starken Entwicklung ist nicht damit zu rechnen, dass ManCity Delap in nächster Zeit abgeben wird.

Zumal mit dem bereits feststehenden Abgang von Sergio Agüero ein Kaderplatz bei Pep Guardiola frei wird, der möglicherweise mit Delap nachbelegt wird. Real behält das Alles zumindest im Auge.