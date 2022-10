Real Madrid beobachtete BVB-Star Jude Bellingham gegen Sevilla

Jude Bellingham ist in der Zukunftsplanung von Real Madrid fest verankert. In der Champions League hat Real Madrid den BVB-Shootingstar daher vor Ort beobachten lassen.

Bei Borussia Dortmund war man sich nach dem mageren 1:1 gegen den FC Sevilla einig darüber, dass wesentlich mehr für die Schwarz-Gelben drin gewesen wäre. Mats Hummels holte nach der Partie zum Rundumschlag aus.

Nachdem er seine Tirade beendet hatte, fand er doch noch lobende Worte – und zwar für Jude Bellingham. "Ich glaube, wir alle lieben diesen Jungen. [...] Ganz im Ernst, wenn einer – der hat bisher jede Minute gespielt diese Saison – jede Minute versucht zu gewinnen, zu investieren für die Mannschaft, dann darf er dabei auch mal meckern."

Von Bellinghams Veranlagung zeigt sich auch Real Madrid begeistert, das laut Defensa Central am Dienstag Scouts in den Dortmunder Signal Iduna Park entsandte, um Bellingham vor Ort zu bewerten. Was die Madrider Späher gesehen haben, dürfte ihnen außerordentlich gut gefallen und bestätigt haben, warum Real einen Bellingham-Transfer ins Auge fasst.