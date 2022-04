Berater macht klare Ansage zur Zukunft von Ferland Mendy

In dieser Saison war Ferland Mendy bei Real Madrid stets gesetzt, wenn er nicht gerade verletzt war. Der Linksverteidiger verschwendet deshalb keinen einzigen Gedanken an einen Wechsel. Dies wollte dessen Agent noch einmal unterstreichen.

Yvan Le Mee hat alle Transfergerüchte um seinen Klienten als Unwahrheiten deklariert. "Real Madrid hat nicht die Absicht, auf ihn zu verzichten", wurde der Berater im Gespräch mit Tuttosport überdeutlich.

Mendy sei "Stammspieler in der besten Mannschaft der Welt", so der Berater, weshalb ein Wechsel überhaupt nicht infrage käme. Juventus Turin war in den letzten Wochen verstärkt mit dem 26-Jährigen in Verbindung gebracht worden.