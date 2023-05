Real Madrid bereitet 45-Millionen-Angebot für Liverpool-Star vor

Robertson ist links hinten seit Jahren eine Institution an der Anfield Road und hat gewichtige Anteile an den Erfolgen in der jüngeren Vergangenheit wie dem Gewinn der Premier League, der Champions League oder der Klub-WM. Real braucht eine Alternative zu Alphonso Davies, der den FC Bayern nicht verlassen darf.

Ein Schlupfloch könnte es für die Blancos bei Robertson aber dann doch geben – und zwar die Champions League. Ein Wechsel zu Real würde jedes Jahr eine Garantie mitbringen, sich im höchsten Fußballwettbewerb Europas messen zu können. In Liverpool sieht es in dieser Saison anders aus.

Champions League als Lockmittel für Wechsel zu Real?

Die Qualifikation für die Königsklasse haben die Reds einen Spieltag vor Schluss bereits verpasst, und das aufgrund einer in einigen Teilen desolaten Saison. Robertson und Co. werden in der neuen Spielzeit also "nur" in der Europa League an den Start gehen. Ob das für Real Madrid eine Chance bietet?

Verwendete Quellen

Daily Mail