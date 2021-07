Real Madrid : Real Madrid beschäftigt sich mit EM-Shootingstar Mikkel Damsgaard

Foto: PA Images / imago images



Andre Oechsner Während der Europameisterschaft gab es so einige Spieler, die Werbung in eigener Sache betrieben haben. Dazu gehört unweigerlich Mikkel Damsgaard, den vor Turnierstart keiner so wirklich auf dem Zettel hatte. Real Madrid nun aber offenbar schon.

Mit einem traumhaften Freistoß aus 25 Metern besorgte Mikkel Damsgaard im Halbfinale der Europameisterschaft dem späteren Finalisten England den ersten Gegentreffer des Turniers. Der 21-Jährige gefiel während des gesamten Turnierverlaufs mit viel Spielwitz und Unbekümmertheit. Nach Informationen der Tuttosport vermeldet inzwischen auch Real Madrid Interesse an Damsgaard. Ein Wechsel des flinken Außenbahnstürmers, um den sich in den kommenden Wochen wohl noch so einige steile Hypothesen ergeben werden, ist in diesem Sommer allerdings ausgeschlossen. Damsgaards Stammverein Sampdoria Genua hat bereits klargemacht, seinen Shootingstar unter keinen Umständen abgeben zu wollen. Vielmehr streben die Verantwortlichen an, nach einer weiteren Saison eine weitaus höhere Ablöse zu erzielen, als in diesem Sommer generiert werden könnte.