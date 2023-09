30 Millionen: Real Madrid beschäftigt sich mit einem alten Bekannten

2022/23 beste Saison der Karriere

Bei dem Klub aus dem Baskenland drückte der Japaner schließlich in der vergangenen Saison in der LaLiga endgültig seinen Stempel auf und sorgte mit neun Toren und sieben Vorlagen für Furore. In der neuen Saison knüpft Kubo direkt an seine gute Form aus der vorherigen Spielzeit an und kommt in vier Ligaspielen bereits auf drei Treffer und ein Assist.

Real behält Kubo im Auge

Das ist auch seinem ehemaligen Arbeitgeber Real Madrid nicht entgangen, die den quirligen Offensivspieler als potenzielle Verstärkung für den kommenden Sommer im Blick haben.

Die Königlichen haben in Sachen Rückholaktion durchaus gute Karten, zumal sie sich bei Kubos Transfer im vergangenen Jahr eine Rückkaufoption sicherten. Diese gilt laut todofichajes.com über die gesamte Vertragsdauer vom Japaner bei Real Sociedad, das heißt bis 2027.

Für 30 Millionen Euro kann Real innerhalb der nächsten Jahre zurück ins Santiago Bernabeu holen. Der Klub aus der Hauptstadt sicherte sich außerdem eine 50-prozentige Transferbeteiligung bei einem potenziellen Abgang Kubos zu einem anderen Verein.

SSC Neapel klopfte bereits an

In Transfer-Sommer 2023 klopfte der amtierende Serie-A-Meister SSC Neapel bereits bei Real Sociedad an und bemühte sich um den Japaner, der aber nun definitiv eine weitere Saison bei Real Sociedad bestreiten wird -und womöglich schon 2024 für Real Madrid aufläuft? Dir Real-Verantwortlichen denken dem Vernehmen nach über eine Rückholaktion zur neuen Saison nach.

Verwendete Quellen

todofichajes.com