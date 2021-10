Transfer im Januar? : Real Madrid: Betis Sevilla will Dani Ceballos zurück

Ceballos steht nach Informationen der Sporttageszeitung AS auf der Wunschliste seines ehemaligen Vereins Betis Sevilla. Die Andalusier versuchen demnach, ein Wechsel bereits in der Januar Transferperiode unter Dach und Fach zu bringen.

An der Concha Espina konnte Ceballos bisher aber noch nicht restlos überzeugen, für den Rekordmeister stand er bisher in 56 Partien auf dem Rasen. In den vergangenen beiden Jahren war er an den FC Arsenal verliehen. Sein Vertrag in Madrid ist noch bis 2023 gültig.