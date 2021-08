Real Madrid : Real Madrid bietet Luka Jovic der Roma an – schlägt Mourinho zu?

Bei Real Madrid scheint Jovic keine Zukunft zu haben. Unter Zinedine Zidane bekam der ehemalige Frankfurter kein Bein auf den Boden. Dass er in der kommenden Saison unter Neu-Coach Carlo Ancelotti durchstartet und Karim Benzema auf die Ersatzbank verdrängt, scheint aktuell wenig wahrscheinlich.

Jovic hat aber keine Lust auf eine weitere Saison als Edeljoker. "In meinem Alter und nach so langer Zeit, in der ich wenig gespielt habe, möchte ich irgendwo sein, wo ich konstant spiele, wenn ich den Verein erneut verlasse", sagte der Nationalstürmer unlängst in einem Interview.