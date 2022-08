Primera Division Real Madrid: Borja Mayoral findet emotionale Abschiedsworte

Der Stürmer wurde in der Jugend der Madrilenen ausgebildet und war seit seiner frühesten Kindheit ein Teil des Klubs. In seiner Abschiedsbotschaft in den sozialen Medien ist herauszulesen, wie viel ihm diese Zeit bedeutet hat.

"Ich bin als Kind mit dem Traum gekommen, ein Fußballer zu werden. Mit zehn Jahren habe ich begonnen, das Wappen von Real Madrid in meinem Herzen zu tragen", zeichnet Mayoral seinen Werdegang beim erfolgreichsten Verein der Welt nach. "15 Jahre später ist es für mich an der Zeit, mich zu verabschieden und das fällt mir überhaupt nicht leicht."