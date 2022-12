Real Madrid und BarÃ§a schieÃŸen vereint gegen LaLiga-PlÃ¤ne

Zwischen Real Madrid und der spanischen Liga kracht es mal wieder. Stein des Anstoßes ist diesmal eine außerordentliche Sitzung, die LaLiga in Dubai statt in der eigenen Hauptstadt abhalten will. Die Königlichen protestieren aufs Schärfste.

Die Vereine erfuhren erst am 25. November von der am 07. Dezember stattfindenden Sondersitzung in Dubai. "Es ist völlig ungerechtfertigt, in einer derart improvisierten und dringlichen Art und Weise und in Ermangelung einer angemessenen Diskussion und sorgfältigen Analyse relevante Änderungen an den internen Regeln von LaLiga zu behandeln", wetterten die Klubverantwortlichen Reals in einer Mitteilung.

Neben der übertriebenen Dringlichkeit stößt dem Champions-League-Sieger vor allem der Standort Dubai sauer auf. "Wir sind der Meinung, dass das Treffen illegal ist, da die Vereine mehr als 5.000 km vom Hauptsitz der LaLiga entfernt zu einem Treffen eingeladen werden."

Dass der Ligaverband LFP die Reisekosten übernimmt, schmälert die Wut der Madrilenen nicht im mindesten. Darum werde kein Vertreter von Real Madrid an der Sondersitzung teilnehmen. Neben Real Madrid boykotiert auch der FC Barcelona die Versammlung.

"Die Position des FC Barcelona war immer, einvernehmliche Vereinbarungen zu treffen, nachdem das Thema geprüft und alle Positionen respektiert wurden", teilten die Katalanen mit. "Aus diesem Grund glauben wir nicht, dass es der richtige Zeitpunkt ist, für eine Veranstaltung nach Dubai zu reisen, die durchaus im Hauptquartier von LaLiga stattfinden könnte."