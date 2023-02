Real Madrid Brasilien-verrückt: Nächstes Juwel auf dem Schirm

Rodrygo, Vinicius Junior und Vinicius Tobias in der Vergangenheit, Endrick in der Zukunft – Real Madrid kennt sich was brasilianische Talente anbelangt hervorragend aus. Robert Renan ist ebenfalls in dieser Kategorie zu verorten.

UOL Esporte zufolge haben die Blancos die letzten Leistungen des 19-Jährigen sehr genau verfolgt. Robert Renan nimmt derzeit mit der brasilianischen Auswahl an der U20-Südamerikameisterschaft in Kolumbien teil.

Beim Nationenturnier, bei dem sich unzählige Talente tummeln, stand Robert Renan als Innenverteidiger in vier von bisher fünf bis zum Redaktionsschluss ausgetragenen Spielen über die vollen 90 Minuten auf dem Feld.