Real Madrid: Carlo Ancelotti drängt auf überraschenden Transfer von Ex-Schützling

"Der Verein hat mir bereits garantiert, dass ich meinen Vertrag erfüllen werde", klärte Carlo Ancelotti am zurückliegenden Wochenende über seine Zukunft bei Real Madrid auf. Der Trainer kann sich nach einer sportlich durchwachsenen Saison also an die Zukunftsplanungen machen.

In diesen nimmt offenbar Marco Verratti eine konkrete Rolle ein. Der L'Equipe zufolge soll Ancelotti sogar auf den Transfer von Verratti drängen. Die beiden kennen sich noch aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Paris Saint-Germain, die mit der Saison 2012/13 schon länger in der Vergangenheit liegt.

Es mag zwar so sein, dass Ancelotti noch immer eine hohe Meinung über Verratti vertritt. Das Gerücht über einen möglichen Wechsel an die Concha Espina ist aber völlig absurd. Gerade in der Zentrale sind die Blancos qualitativ fast schon überbesetzt, zudem stößt Jude Bellingham sehr wahrscheinlich zur neuen Saison in den Kader. Die Ablöseverhandlungen mit dem BVB laufen, Bellingham soll sich schon über einen Vertrag bis 2029 einig sein.