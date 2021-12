Real Madrid : Dani Ceballos schon wieder auf dem Sprung? Betis lockt mit Heimkehr

Im November nächsten Jahres startet die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Dani Ceballos möchte dort wieder im Aufgebot der spanischen Nationalmannschaft stehen. Sollte er bei Real Madrid weiterhin zu wenig Einsatzzeit erhalten, scheint ein Wechsel unausweichlich.

Bei den Königlichen konnte der Nationalspieler jedoch nur in seiner ersten Saison überzeugen. Von 2019 bis 2021 wurde er daher zum FC Arsenal ausgeliehen, wo er regelmäßig spielte.

Der zentrale Mittelfeldspieler wird häufig mit einer Rückkehr zu Betis Sevilla in Verbindung gebracht. Die Andalusier bildeten Ceballos aus. Für die Profimannschaft absolvierte er anschließend 97 Ligaspiele, bevor es 2017 für 18 Millionen Euro zu Real Madrid ging.

Ceballos würde einem Wechsel nach Sevilla wohl zustimmen, um sich für die WM 2022 zu empfehlen, sollte er nach überstandener Verletzung unter Carlo Ancelotti nicht zum Zug kommen. In diesem Sommer bewies er bei den Olympischen Spielen in Tokio, wo die U23 der Spanier Silber holte, dass er von großem Nutzen für La Roja sein kann. Im Mittelfeld setzt Nationaltrainer Luis Enrique aber lieber auf Barcelonas Pedri und Gavi, die in ihrem Verein gesetzt sind.