Real Madrid: Der Plan mit Sturm-Juwel Alvaro Rodriguez

Real Madrid ist wie viele andere europäische Topklubs für die Saisonvorbereitung in die Vereinigten Staaten gereist. Einer der Namen, die in der letzten Saison für Aufsehen sorgten, Alvaro Rodriguez (19), war nicht mit an Bord. Aus der Nachwuchsmannschaft der Königlichen sind nur die beiden Torhüter Fran González (18) und Diego Piñeiro (19), sowie Feldspieler Nico Paz (18) nach Los Angeles gereist.

Real baut weiter auf das Talent

Von dieser Vereinbarung ist nun auch Alvaro Rodriguez betroffen, obwohl Trainer Carlo Ancelotti ankündigte, dass der 19-Jährige in dieser Saison regelmäßig bei der ersten Mannschaft sein würde.

Das Vertrauen in den Spieler ist hoch, er soll aber langsam an die Profis herangeführt werden. So kam man zu dem Entschluss, dass eine zweiwöchige Vorbereitung in den USA, wo Rodríguez aufgrund der hohen Konkurrenz nicht viel Spielzeit bekommen würde, eher kontraproduktiv für seine Entwicklung wäre.

