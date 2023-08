Real Madrid: Endrick durchlebt schwierige Phase

Auf bis zu 60 Millionen Euro kann die Ablösesumme ansteigen, die Real Madrid für den brasilianischen Stürmer Endrick an SE Palmeiras bezahlt, wenn der Youngster 2024 nach Spanien wechselt. Diese Summe ruft eine Menge Hoffnungen, aber auch Druck hervor.

Mit seinen 17 Jahren durchlebt der Stürmer aktuell ein Wechselbad der Gefühle. Zwar erzielte der wendige Angreifer in 14 Einsätzen vier Treffer verteilt auf 432 Spielminuten, einen Stammplatz konnte er sich aber noch nicht erkämpfen.

Wechselhafte Leistungen und Rot von der Bank

Durch die wechselhaften Leistungen auf dem Platz konnte sich Endrick noch nicht in die Mannschaft von Trainer Abel Ferreira (44) kämpfen. Leistungsschwankungen sind in diesem Alter völlig normal, Endrick muss aber an seiner Konstanz arbeiten, um einen Platz in der Startelf zu ergattern und sich auf das Abenteuer Real Madrid richtig vorzubereiten.