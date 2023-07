Real Madrid entgeht gigantische Nachzahlung für Takefusa Kubo

Takefusa Kubo verließ Real Madrid im Sommer 2022 in Richtung La Real - Foto: / Getty Images

Der Ruf des Geldes lockte in diesem Sommer zahlreiche europäische Topspieler wie Karim Benzema (35) oder N'Golo Kante (32) nach Saudi-Arabien. Takefusa Kubo (22) verzichtet hingegen auf eine Zukunft im Saus und Braus – womöglich zum Ärger von Real Madrid.

Kubo wechselte 2011 von seinem Heimatland Japan nach Spanien. In der berühmten Jugendabteilung des FC Barcelona ließ er sich vier Jahre ausbilden, bevor es wieder zurück nach Asien ging.

2019 nahm Real Madrid den Offensivspieler schließlich unter Vertrag. Da sich Kubo bei den Königlichen aber nicht durchsetzen konnte, wurde er fast durchgehend an andere Teams aus Spanien ausgeliehen. Im Juli 2022 trennte sich Real dann dauerhaft vom Nationalspieler und verkaufte ihn für 6,5 Millionen Euro an Liga-Konkurrent Real Sociedad.

Real Madrid: Nach seinem Abschied gelingt Kubo der erhoffte Durchbruch

Im Baskenland angekommen, kann sich Kubo endlich in den Vordergrund spielen. Für seinen neuen Verein gelingen ihm alleine in der Meisterschaft 16 Torbeteiligungen in 35 Pflichtspielen. Der Rechtsaußen trug somit entscheidend zur Champions-League-Qualifikation Sociedads bei.