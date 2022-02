Real Madrid : Real Madrid erbeutet Juwel von Eintracht Frankfurt

Enrique Herrero wird Eintracht Frankfurt offenbar in Kürze wieder verlassen. Nach einem Bericht von Sport1 befindet sich der 17-Jährige in seiner spanischen Heimat und wird wohl nur noch mal an den Main zurückkehren, um seine letzten Sachen zu holen. Real Madrid schnappt sich Herrero, der zunächst einen Platz in der Jugendmannschaft erhalten dürfte.

Herrero war eines der jungen spanischen Talente, die im Sommer vorigen Jahres an den Frankfurter Stadtwald gelockt werden konnten. Der Juniorennationalspieler absolvierte wegen der fehlenden Spielberechtigung aber weder für die Junioren noch für die Profis ein Spiel.