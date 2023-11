Real Madrid erhält bittere Botschaft von Camavinga – Bellingham und Kroos am Ball

Real Madrid muss in den kommenden Wochen wohl auf Eduardo Camavinga verzichten. Gute Nachrichten gibt es hingegen von Toni Kroos und dem zuletzt angeschlagenen Jude Bellingham.

Erste Untersuchungen des französischen Verbands ergaben eine Verstauchung des rechten Knies. Für den Star von Real Madrid wurde Kephren Thuram (22, OGC Nizza) nachnominiert. in der spanischen Hauptstadt werden die Vereinsärzte Camavinga noch mal genau unter die Lupe nehmen. Es droht eine wochenlange Pause.

Eduardo Camavinga hat sich im Mannschaftstraining der Équipe Tricolore eine Verletzung am Knie zugezogen. Der Franzose ist auf dem Weg zurück nach Madrid. Spanischen Medienberichten zufolge droht dem 21-Jährigen eine wochenlange Pause.

Toni Kroos trainierte am Mittwoch - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Immerhin: Bellingham legte nach seiner Rückkehr nach Madrid bereits eine individuelle Einheit hin – ebenso wie Dani Ceballos, der die letzten vier Partien nicht im Kader von Carlo Ancelotti (64) stand. Zum Auswärtsspiel beim FC Cadiz (Sonntag, 26. November, 18:30 Uhr) könnten es beide in den Kader schaffen.

Auch von Toni Kroos gibt es positive Nachrichten. Der Weltmeister von 2014 hatte am Dienstag mit dem Training ausgesetzt, am Mittwoch kehrte er aber in den Kreis der Trainingsteilnehmer zurück. Angesichts der zahlreichen Länderspielabstellungen und Verletzten des Rekordmeisters trainierte die erste Mannschaft gemeinsam mit der Castilla.

Real Madrid: Lazarett prall gefüllt

Keine Option für das Auswärtsspiel beim Tabellen 16. der Primera Division sind neben Tchouameni die Langzeitverletzten, Thibaut Courtois, Eder Militao (beide Kreuzbandriss) und Arda Güler (Oberschenkel).

Bei Kepa Arrizabalaga (Muskelverletzung) müssen die Verantwortlichen die Entwicklung abwarten.

Verwendete Quellen

Marca