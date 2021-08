Real Madrid : Real Madrid erklärt Vinicius Junior für unverkäuflich

Weil sich Real Madrid in einer miserablen finanziellen Verfassung befindet, werden in den nächsten Wochen noch einige Spieler verkauft werden müssen. Nicht dazu gehört Vinicius Junior, der laut Marca in die Kategorie "unverkäuflich" eingeordnet wurde.

Das liegt vor allem darin begründet, dass sich der neue Trainer Carlo Ancelotti für Vinicius starkgemacht hat und ein großer Fan des Brasilianers ist. Ancelotti erkennt in dem noch immer erst 21-Jährigen das Potenzial, in der kommenden Saison fester Bestandteil seiner Stammelf zu werden.

Vinicius lieferte in der vergangenen Spielzeit, es war seine dritte an der Concha Espina, stark schwankende Leistungen. Sechs Tore und sechs Assists stellen die Verantwortlichen nicht zufrieden. Ancelotti glaubt aber, dass er Vinicius mit seinem Coaching mehr Konstanz verleihen kann.