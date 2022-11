Carlo Ancelotti benennt die Probleme von Real Madrid

Real Madrid verlor am Montagabend sein Auswärtsspiel im kleinen Derby bei Rayo Vallecano. Die Niederlage ist gleichbedeutend mit dem Verlust der Tabellenführung in der Primera Division. Carlo Ancelotti war wenig begeistert von der Vorstellung seiner Mannschaft.

Der FC Barcelona hatte am Wochenende vorgelegt und mit einem souveränen 2:0 über Almeria den Platz an der Sonne in LaLiga erobert. Am Montagabend konnte Real Madrid nachziehen, bei Rayo Vallecano setzte es allerdings eine 2:3-Pleite.

Barça hat nun zwei Punkte Vorsprung auf den Rekordmeister, der erstmals in der laufenden Liga-Saison drei Gegentore schlucken musste. Am Donnerstag im Heimspiel gegen Cadiz (21:30 Uhr) kann die Mannschaft von Carlo Ancelotti Wiedergutmachung betreiben und auf einen Patzer von Barça hoffen – die Katalanen gastieren bereits am heutigen Dienstag bei Osasuna (21:30 Uhr).

Um die Rückeroberung der Tabellenführung zu realisieren, müssen aber nicht nur die Blaugrana mitspielen, Real Madrid braucht eine andere Vorstellung als gegen Rayo. In Vallecas lieferten Vinicius Junior und Co. die bisher schwächste Saisonleistung ab. Die Quittung: Die erste Saisonniederlage in LaLiga.

Courtois kritisiert Vorstellung

"In der ersten Hälfte waren wir nicht auf der Höhe. Wir haben zu viele dumme Tore kassiert", schimpfte Thibaut Courtois nach der Niederlage. Man habe Fehler gemacht und sei nicht zu 100 Prozent im Spiel gewesen. Zudem habe man Pech gehabt, als der von ihm gehaltene Elfmeter wiederholt wurde. Der Keeper hatte bei der Ausführung vor der Linie gestanden.