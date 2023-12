Real Madrid feiert Doppelpacker Joselu: "Ein großartiger Vollstrecker"

Joselu ist in den vergangenen Wochen mehrfach durch unglückliche Aktionen aufgefallen. In der Champions League glänzte er mit einem Doppelpack. Real Madrid frohlockt.

Plötzlich sieht die Welt wieder ganz anders aus. Nachdem Joselu zuletzt von vielen Experten scharf kritisiert worden war, ist er plötzlich der gefeierte Held. Beim 3:2 von Real Madrid im abschließenden Gruppenspiel der Champions League bei Union Berlin avancierte Joselu mit einem Doppelpack zum Matchwinner.

"Joselu hat gezeigt, dass er ein großartiger Vollstrecker im Strafraum ist", war Trainer Carlo Ancelotti im Nachgang voll des Lobes für seinen Angreifer. "Manchmal müssen wir diese Stärken ein bisschen mehr ausnutzen, was uns in der ersten Hälfte nicht, im zweiten Durchgang aber dafür sehr wohl gelungen ist."

Joselu ist im zurückliegenden Sommer etwas überraschend an die Concha Espina geholt worden. Die Blancos besitzen beim Leihspieler von Espanyol Barcelona eine Kaufoption, bei der noch unklar ist, ob diese aktiviert wird. Joselu kommt mittlerweile immerhin auf acht Tore und zwei Vorlagen bei einer Einsatzzeit von 1.069 Minuten.

Joselu stürmt ab dieser Saison für Real Madrid - Foto: Cesar Ortiz Gonzalez / Shutterstock.com

Joselu schwärmt von Real Madrid: "Ein Traum, seit ich ein Kind war"

Der in der jüngeren Vergangenheit immer wieder scharf angegangene Stürmer übte sich derweil in Demut. Es gebe gute und schlechte Tage. Er habe sich für seine Fehler entschuldigt, sagte Joselu. "Jedes Mal, wenn ich in diesem Trikot spiele, erfüllt mich das mit Stolz und Freude. Es ist ein Traum, seit ich ein Kind war – und es ist eine Ehre, alles für dieses Trikot zu geben. Spiele in diesem Trikot sind das, wovon ich jeden Tag träume."

Die Auslosung der Achtelfinal-Partien der Champions League findet am Montag kommender Woche im Schweizer Nyon statt. Für Joselu und Co. steht das Heimspiel in LaLiga gegen den FC Villarreal (Sonntag, 21 Uhr) dazwischen.