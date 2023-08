Real Madrid findet neuen Klub für Reinier – es geht in die Serie A

Bald in der Serie A zu sehen: Reinier - Foto: / Getty Images

In dem mit Stars überbesetzten Kader von Real Madrid hat Reinier keine Perspektive, es ist einfach kein Platz für ihn bei den Blancos. Eine erneute Leihe soll nun beschlossen worden sein.

Real Madrid gibt Reinier einmal mehr ab. Nach Informationen von The Athletic spielt der 21-Jährige für den Rest der Saison auf Leihbasis für Frosinone Calcio, das in die Serie A aufgestiegen ist.

Reinier: Nicht Griechenland, nicht Spanien – Italien ist das Ziel

Über Reinier hatte es in den vergangenen Wochen immer mal wieder Spekulationen gegeben. Klar war schon länger, dass er auch in der neuen Spielzeit bei Real keine Chance haben wird. Zuletzt wurde sogar über einen Wechsel nach Griechenland gemutmaßt.

Reinier spielte im letzten Jahr auf Leihbasis für den FC Girona, kam dort aber nur auf 18 Meisterschaftsspiele mit zwei Toren und einer Vorlage. Der Olympiasieger von Tokio 2016, so heißt es, wäre am liebsten in Spanien geblieben.