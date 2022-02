Pablo Torre von Racing Santander : Real Madrid führt Transferrennen um spanisches Offensivjuwel (18) an

Pablo Torre ist das größte Talent in den Reihen von Racing Santander. Mit acht Scorerpunkten in 17 Spielen der dritten spanischen Liga hat der Youngster sein großes Talent in der laufenden Runde bereits nachgewiesen.

Nach Informationen der Onlinezeitung Ok Diario ist der ballsichere Spielmacher bereits mehreren Top-Verein aufgefallen. Real Madrid soll im Werben um den 18-Jährigen allerdings die besten Karten haben.