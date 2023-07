Real Madrid: Gareth Bale löst Debatte um Zidane-Zoff auf

Gegenüber der britischen Tageszeitung The Times wurde Bale in Bezug auf Zidane deutlich. "Wir hatten nie einen Streit, nie eine hitzige Diskussion. Es gab nie ein Problem, was schlechtes Verhalten betrifft", berichtete der frühere Angreifer.

Bale hatte im Interview deshalb wohl auch nur lobende Worte für Zizou übrig. "Ich finde bis heute, dass er einer der großartigsten Spieler war, die man sich ansehen konnte. Was er mit dem Ball gemacht, war unglaublich."

Als Trainer hinterließ Zidane ebenfalls seine Spuren. Von 2016 bis 2018 führte er Real Madrid dreimal hintereinander zum Champions-League-Titel. Dies war zuvor noch keiner anderen Mannschaft gelungen. Damals mit dabei: Gareth Bale.