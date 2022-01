Bei Verpassen der WM : Real Madrid: Gareth Bale vor dem Karriereende?

Superstar Gareth Bale (32) von Real Madrid könnte seine Schuhe bereits nach der laufenden Saison an den Nagel hängen. Das berichtet das Onlineportal The Athletic.

Gareth Bale steht bei Real Madrid nur noch bis zum Saisonende unter Vertrag. Eine Vertragsveränderung ist so gut wie ausgeschlossen. Das hohe Gehalt des Walisers steht in keiner Relation zu seinen gezeigten Leistungen in den vergangenen Jahren.

Laut The Athletic könnte der mittlerweile 32-Jährige bereits nach dem Ende seines Vertrags in Madrid seine Laufbahn beenden, sollte sich die walisische Nationalmannschaft in den Play-offs zur Weltmeisterschaft 2022 nicht durchsetzen.