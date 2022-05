Real Madrid geht bei Aurelien Tchouameni wohl leer aus

Manchester United und der FC Arsenal werden im Rahmen dessen namentlich genannt. Das Interesse englischer Klubs schließt einen Wechsel nach Madrid grundsätzlich nicht aus. Aber: "Er würde gerne in der Premier League spielen", erklärt Di Marzio. "Er ist ein weiteres Jahr bei Monaco geblieben, um auf die Chance zu warten, in der Premier League zu spielen. Ich denke, das wird er Sommer in dem er wechselt."

Tchouamenis Vertrag beim AS Monaco ist noch langfristig bis 2024 datiert, der 22-Jährige gilt in Frankreich als Versprechen für die Zukunft. Und genau deshalb wird sein Name in den kommenden Wochen ständig in der Gerüchteküche auftauchen.