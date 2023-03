Real Madrid gibt Angebot für Gabri Veiga ab – 25 Millionen plus Abwehr-Juwel

Die Kaderplanung von Real Madrid hat offenbar einen Plan ausgearbeitet, Gabri Veiga in diesem Sommer an die Concha Espina zu holen. Cadena SER zufolge ist ein erster Vorschlag bei Veigas Klub Celta Vigo eingegangen.

Demnach bieten die Blancos 25 Millionen Euro Ablöse plus Rafa Marin. Der 20-jährige Innenverteidiger ist eines der großen Nachwuchstalente im Castilla-Team. Real will mit diesem Angebot Celta Vigos Forderung drücken, das auf die Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro verweist. Eine Antwort haben die Madrilenen diesbezüglich noch nicht erhalten.

Veiga ist ein Spieler, von dem in den nächsten Jahr sehr wahrscheinlich noch viel zu hören sein wird. Der 20-Jährige gehört in dieser Saison zu den Shootingstars in LaLiga, acht Tore und drei Vorlagen sind in seiner Vita notiert.

Und das war es noch nicht. Erstens sind neben Real noch weitere Topadressen wie der FC Arsenal oder Manchester United interessiert. Ferner gehen Insider davon aus, dass Veiga für die EM-Qualifikationsspiele gegen Norwegen (25.3.) und in Schottland (28.3.) erstmals Teil der spanischen Nationalmannschaft sein wird.

Verwendete Quellen: Cadena SER