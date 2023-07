Real Madrid gratuliert Edelfan Carlos Alcaraz zum Wimbledon-Sieg

Carlos Alcaraz (20) hat am Samstag seinen zweiten Grand-Slam-Titel gewonnen. In Wimbledon schlug der Shootingstar Altmeister Novak Djokovic (36) in fünf packenden Sätzen. Real Madrid ließ es sich anschließend nicht nehmen, dem Spanier zu diesem Erfolg zu gratulieren.

Auf Twitter zollten die Königlichen Alcaraz am Sonntagabend ihren Tribut für dessen Wimbledon-Sieg. "Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem glänzenden Sieg. Und herzlichen Glückwunsch, dass Sie weiterhin die Nr. 1 im Welttennis sind."

Die Madrilenen glauben zudem, dass Alcaraz mit seinem Triumph nicht nur in der Tennis-Welt eine Duftmarke gesetzt hat. "Sie sind eine Quelle des Stolzes für den spanischen Sport und alle Fans von Real Madrid", hieß es in dem Statement.

Alcaraz ist selbst ein glühender Anhänger der Blancos. Um die Verbundenheit mit dem Tennis-Star zu untermauern, postete Real zusätzlich ein Foto, das Vereinsboss Florentino Perez (76) umrahmt von Alcaraz und dessen Vorbild Rafael Nadal (37) zeigt.

Viel Zeit zum Jubeln bleibt Alcaraz nach seinem Sieg in Wimbledon indes nicht. Am 28. August beginnt mit den US Open nämlich der letzte Grand Slam dieses Jahres. Der Spanier geht dort nicht nur als Weltranglistenerster, sondern auch als Titelverteidiger an den Start.