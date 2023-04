Real Madrid: Große Verwirrung um Gabri Veiga – Einigung oder Wechsel in die Premier League?

Die Topmedien in Spanien nahmen sich das zum Anlass, um den 20-Jährigen als Toptransferziel auszuwählen. Am weitesten beugt sich das Portal Defensa Central vor, dass von einer Einigung zwischen Real und dem potenziell abgebenden Celta Vigo schreibt.

Das Portal The Athletic hält dagegen. Ja, Veiga wird in diesem Sommer wechseln – aber nicht zu Real Madrid. Der offensive Mittelfeldspieler sei zwar unglaublich beliebt in den Madrider Büros. Das Hauptziel für diesen Sommer sei aber Jude Bellingham. Hier wird vielmehr davon ausgegangen, dass Veiga den nächsten Schritt in der Premier League in Angriff nimmt.

Dagegen spricht auch, dass Dani Ceballos inzwischen sehr gute Chancen haben soll, dass sein auslaufender Vertrag verlängert wird. Veigas wahrscheinlichstes Ziel sei die Premier League, von wo sich bereits vier Klubs aus den Top 10 gemeldet haben sollen.

