Real Madrid in großer Sorge: Thibaut Courtois verpasst wohl den Clasico

Thibaut Courtois bleibt dem Clasico gegen den FC Barcelona an diesem Sonntag (16.15 Uhr) voraussichtlich fern. Real Madrid musste schon die vergangenen drei Pflichtspiele auf seinen bockstarten Rückhalt verzichten.

Seit einigen Wochen plagen Courtois schlimme Probleme mit dem Ischias. Wie das Portal Relevo berichtet, haben die Behandlungen nicht den erhofften Gesundheitsfortschritt bewirkt, so dass es "sehr fraglich" ist, dass Real Courtois bis zum Wochenende spielfit bekommt. Am Donnerstag soll entschieden werden, ob der 30-Jährige am Clasico teilnehmen kann.

Courtois tut alles, was in seiner Macht steht. Der belgische Torhüter trainiert täglich vier Stunden in Valdebebas mit den Ärzten und Physiotherapeuten. In knapp einem Monat steht außerdem die Vorbereitung auf die kommende Winterweltmeisterschaft an.