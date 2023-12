Real Madrid interessiert: Xabi Alonso wird zu seiner Ausstiegsklausel befragt

Mit Bayer Leverkusen befindet sich Xabi Alonso in dieser Saison auf Rekordjagd. Mit 35 Punkten nach 13 Partien spielt das Werksteam die geteilt zweitbeste Saison eines Teams in der Bundesliga-Geschichte. Und das ist nur einer der Werte, mit denen Alonso und Co. gerade den Rest von Fußballdeutschland begeistern.

Alonsos beeindruckendes Wirken unter dem Bayerkreuz lässt natürlich andere Klubs hellhörig werden. Unter anderem Real Madrid soll sich sehr begeistert zeigen und Alonso als potenziellen Erben von Carlo Ancelotti in Betracht ziehen.

Begleitend ist von einer Ausstiegsklausel die Rede, die sich Alonso bei seiner Vertragsverlängerung bis 2026 sicherte. Bei Universo Valdano von Movistar Plus+ konkret danach befragt, antwortet der Iberer: "Nun, das sind Vertragsfragen. Ich fühle mich hier jetzt sehr wohl. Ich fühle mich hier sehr wohl, sehr wohl."

Xabi Alonso leistet bei Bayer Leverkusen überragende Arbeit - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Zu Real Madrid? Xabi Alonso mit Gentlemen's Agreement

Damit geht es weder in die eine noch die andere Richtung. Mit Bayer 04 soll Alonso zudem eine Art Gentlemen's Agreement haben, nach dem er den Verein verlassen darf, sollte ein Weltklub wie Real Madrid anfragen. Der Schritt in die Bundesliga hat ihn ein großes Stück weitergebracht: "Hier in Deutschland gibt es viele junge Trainer und ich wusste, dass es der richtige Schritt war."

In der Vergangenheit wurde darüber berichtet, dass bereits feststehe, dass Alonso ab der kommenden Saison in Ancelottis Fußstapfen treten werde. Ganz so weit sind die Gedankenspiele aber noch nicht fortgeschritten.

