Real Madrid : Real Madrid: Jesus Vallejo schließt weiteres Leihgeschäft aus

Ein Spiel für Real Madrid absolvierte Jesus Vallejo in den letzten zwei Jahren nicht. Stattdessen sollte sich der ambitionierte Verteidiger bei seinen Ausleihen zu den Wolverhampton Wanderers und Granada weiterbilden.

Beim Überraschungsteam der vergangenen Saison, das sich bis ins Viertelfinale der Europa League vorspielte, verrichtete Vallejo einen soliden Job und kam auf insgesamt 37 Pflichtspieleinsätze. Es wären sehr wahrscheinlich mehr geworden, wäre da nicht eine Muskelverletzung dazwischengekommen.

Unter dem neuen Trainer Carlo Ancelotti will Vallejo an der Concha Espina nun voll durchstarten. "Ich habe weiter im Sinn, dort erfolgreich zu sein. Die Idee ist, keine weiteren Leihgeschäfte zu machen", gibt sich Vallejo im Gespräch mit der Regionalzeitung El Periodico de Aragon selbstbewusst und gleichzeitig hoffnungsvoll auf das, was in Madrid noch auf ihn zukommen mag.