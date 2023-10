Jude Bellingham: Ritterschlag von Nationaltrainer Southgate nach erneuter Gala für Real Madrid

Auf einer Pressekonferenz wurde Southgate gefragt, ob es dumm sei, Bellingham bereits als besten Spieler der Welt zu bezeichnen. "Das ist keine dumme Frage", entgegnete der Coach der Three Lions daraufhin trocken.

Ex-BVB-Star spielt "außergewöhnlich gut"

"Ich habe nicht jeden gesehen und jeden beim Spielen beobachtet. Ich kann nur sagen, dass er bei einem der größten Vereine der Welt spielt – vielleicht dem größten – und außergewöhnlich gut gespielt", hob Southgate hervor.

In seinen Augen verdiene Bellingham daher durchaus all die Lobeshymnen, die er bei Real Madrid momentan auf sich vereint. "Er ist derzeit der Matchwinner für sie, also ist er in einer brillanten Position", sagte Southgate.