Jude Bellingham soll "die Kirsche auf der Torte" von Real Madrid werden

Real Madrid konnte in den vergangenen Jahren einige der größten Talente der Welt für sich gewinnen. Jude Bellingham soll der nächste aufstrebende Superstar werden, der seine Unterschrift unter ein Arbeitspapier an der Concha Espina setzt.

Toni Kroos, Casemiro und Luka Modric: Das Mittelfeld-Dreigestirn galt bei Real Madrid lange als unersetzlich. Mittlerweile ist Casemiro weg, die Verträge von Kroos und Modric laufen aus.

In Aurelien Tchouameni, der für bis zu 100 Millionen Euro Ablöse vom AS Monaco den Weg an die Concha Espina fand, und Eduardo Camavinga (wechselte 2021 für 31 Millionen Euro von Stade Rennes nach Madrid) hat Real für die Zeit nach Kroos und Co. bereits vorgesorgt.

In Fede Valverde verfügt Trainer Carlo Ancelotti zudem über einen weiteren Hochkaräter, der ebenfalls in der Zentrale auflaufen kann. Real Madrid hat aber noch einen weiteren Mittelfeldspieler im Visier: Jude Bellingham.

Laut der Sporttageszeitung Marca soll der englische Nationalspieler nach den geglückten Verpflichtungen der europaweit begehrten Camavinga und Tchouameni "die Kirche auf der Torte" werden.