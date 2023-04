Real Madrid: Karim Benzema hat schon verlängert – danach ist Schluss

Karim Benzema bleibt Real Madrid erhalten. Nach Informationen der AS haben sich der spanische Rekordmeister und der Superstar stillschweigend darauf geeinigt, dass die auslaufende Zusammenarbeit um eine weitere Saison ausgedehnt wird.

Verhandlungen waren hierfür nicht mehr vonnöten, weil in Benzemas aktuellem Kontrakt eine Klausel implementiert ist, nach der die Vereinbarung um ein Jahr verlängert wird, sollte Benzema den Ballon d'Or gewinnen. Und das hat er im Oktober vorigen Jahres getan.

Endrick soll Benzema beerben

Im Rahmen der Vertragsverlängerung sei sich Benzema bewusst, dass es für ihn die letzte Saison an der Concha Espina ist. Im besten Fall braucht der außergewöhnlich talentierte Endrick, dessen Transfer schon offiziell geregelt ist und der im Sommer 2024 kommt, nicht sonderlich viel Anlaufzeit und kann so schnell es geht in Benzemas Fußstapfen treten.

Der in Madrid für das Fußballspiel zuständige Trainer Carlo Ancelotti hatte bereits im März angekündigt: "Wie ich schon gesagt habe: Benzema ist für mich ein Spieler, der für sein ganzes Leben zu Real Madrid gehört. Was nächste Saison passieren wird, ist mir klar."

Verwendete Quellen

AS