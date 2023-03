Karim Benzema: Bei Real Madrid kommen Zweifel auf - Mega-Angebot aus der Wüste

Die Madrider Idee sei zwar aktuell, dass Benzema bis 2024 bleibt und dann der junge Endrick, dessen Transfer bereits eingetütet wurde, Benzemas Erbe antreten soll. Real erwäge allerdings darüber hinaus in diesem Sommer eine Verpflichtung eines hochkarätigen Stürmers.

Laut Relevo hat sich der auslaufende Vertrag schon im vorigen Oktober im Rahmen von Benzemas Ballon-d'Or-Gewinn um eine Saison bis 2024 verlängert. Das bedeute allerdings nicht unbedingt, dass Benzema in der neuen Spielzeit auch im Real-Trikot auflaufen wird.

Bei Real Madrid sind die Entscheidungsträger inzwischen nicht mehr restlos davon überzeugt, ob Karim Benzema auch in der kommenden Saison zentraler Bestandteil sein sollte.

Real Madrid zweifelt mittlerweile an Karim Benzema - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Als Problem werden vor allem die körperlichen Probleme angeführt, mit denen sich Benzema insbesondere dieser Saison auseinandersetzen muss. Mit 19 Toren in 29 Pflichtspielen ist seine Quote zwar noch immer herausragend. An die Leistungen der Vorsaison kann der 35-Jährige allerdings nicht mehr anknüpfen.

Die Beziehung zum Vereinspatriarchen Florentino Perez soll weiterhin hervorragend sein. Benzema scheint allerdings dem wirtschaftlich äußerst attraktiven Angebot, das ihm aus Saudi-Arabien vorliegen soll, nicht abgeneigt gegenüber zu stehen. Es gehe ihm durch den Kopf, heißt es.

Verwendete Quellen: Relevo