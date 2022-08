Real Madrid Toni Kroos und Co. mussten für späten Sieg "leiden"

Nach einem flotten Beginn und der Führung durch Vinicius Junior ('12) waren die Weichen früh auf einen Sieg der Madrilenen gestellt. Kurz vor der Pause glich Joselu ('43) allerdings aus und zog den Gästen damit ein wenig den Stecker. Nach dem Seitenwechsel war spürbar weniger Tempo im Spiel. Erst in der Schlussphase bescherte Karim Benzema ('88 + '90+10) seinen Mannen die drei Punkte.

"Wir sind sehr glücklich und freuen uns über den dritten Auswärtssieg in Folge", schilderte Toni Kroos nach dem Match und hatte sogleich eine Erklärung für den Last-Minute-Sieg seiner Mannschaft. "In solchen Spielen muss man leiden. Und wir wissen, wie das geht!" Eine Anspielung auf die K.o.-Phase der letzten Champions-League-Saison, in der Real wiederholt Partien in der Schlussphase gedreht hat.