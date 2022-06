Dani Ceballos und Co. Real Madrid lässt etliche Stars ziehen

Auf dem Weg zum Triple aus Supercopa de Espana, Primera Division und Champions League spielte Dani Ceballos kaum eine Rolle. Der 25-Jährige kam unter Carlo Ancelotti nur zu 18 Einsätzen, verteilt auf 339 Spielminuten.

Ceballos, dessen Arbeitspapier an der Concha Espina noch bis 2023 gültig ist, darf Real laut der Sporttageszeitung Marca verlassen. Betis Sevilla zeigt Interesse an einer Rückholaktion seines verlorenen Sohnes, der 2017 an die Concha Espina gewechselt war.

Auch Luka Jovic (Leihe zum AC Florenz ist im Gespräch), Mariano Diaz, Jesus Vallejo, Takefusa Kubo (Real Sociedad zeigt Interesse) und Reinier Jesus (Benfica Lissabon lockt) werden keine Steine in den Weg gelegt.