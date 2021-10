Real Madrid : Real Madrid liefert sich Wettstreit mit Juve und Chelsea um Ligue-1-Shootingstar

Die Saison ist schon einige Spieltage vorangeschritten. Bei Real Madrid ist die Kaderplanung in vollem Gang. Diskutiert wird in der Blancos-Chefetage vor allem über Aurelien Tchouameni.

Keine Frage: Die Nummer-eins-Priorität in den Transferplanungen von Real Madrid genießt immer noch Kylian Mbappe. Doch in den Büros in Valdebebas wird nebenher angeregt über weitere Namen diskutiert. Laut Marca gehört dazu Aurelien Tchouameni vom AS Monaco.

Der 21 Jahre alte Franzose hat schon in der letzten Saison sein großes Potenzial angedeutet und in der laufenden Spielzeit den nächsten Schritt in seiner Entwicklung vollzogen. Neben Real sollen Juventus Turin und der FC Chelsea Tchouameni ebenfalls ganz genau beobachten.