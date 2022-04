Leihe zum FC Arsenal? : Real Madrid: Macht es Luka Jovic so wie Martin Ödegaard?

Arsenal braucht neue Offensivpower

Arsenal hat im Winter in Pierre-Emerick Aubameyang einen hochkarätigen Stürmer abgegeben (Wechsel zu Barça). Und die Offensive der Londoner wird wohl bald den nächsten Aderlass bekommen. Die Verträge von Alexandre Lacazette und Eddie Nketiah laufen aus.

Real Madrid hatte Martin Ödegaard (23) in der vergangenen Rückrunde an Arsenal verliehen. Der Norweger blühte unter Trainer Mikel Arteta auf und wurde in der Folge für 35 Millionen Euro an Arsenal transferiert. Auch Dani Ceballos überzeugte auf Leihbasis in London, wurde aber nicht fest verpflichtet, weil sich Real und Arsenal nicht auf eine Ablösesumme einigen konnten.