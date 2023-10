Real Madrid machte leere Versprechungen: Luka Modric hat die Nase gestrichen voll

Luka Modric kommt bei Real Madrid in dieser Saison nur noch als Teilzeitkraft zum Einsatz. Der Mittelfeldstar ist nun mit seiner Geduld am Ende.

Dass Luka Modric beim 3:2-Sieg von Real Madrid in der Champions League beim SSC Neapel einmal mehr zunächst auf der Bank Platz nehmen musste, brachte das viel zitierte Fass offenbar zum Überlaufen.

Real Madrid: Warum Luka Modric wütend ist

"Modric ist wütend, nicht weil er nicht spielt, sondern weil Ancelotti ihm gesagt hat, dass er mehr spielen wird", erklärt der Journalist Manu Carreno in der Sendung El Larguero beim spanischen Radiosender Cadena SER.

Modric kam in Neapel Mitte der zweiten Halbzeit auf den Platz. In der laufenden Spielzeit stand er in allen Wettbewerben erst dreimal in der Startelf, insgesamt stehen lediglich knapp mehr als 300 Einsatzminuten in seiner persönlichen Datenbank.